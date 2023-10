In occasione della sua partecipazione come ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la showgirl Elisabetta Gregoraci ha rilasciato un’intervista durante la quale ha affrontato svariate questioni della sua vita professionale e privata, incluso il suo attuale rapporto con Flavio Briatore. In particolare, la Gregoraci ha affermato di essere un’ex moglie “inusuale” e di aver conservato un ottimo rapporto con il padre di suo figlio.