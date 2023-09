Elisabetta Gregoraci alla Milano Fashion Week: il cambio look stupisce i fan, ma niente è come sembra.

Cambio look strepitoso per Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore, in occasione della Milano Fashion Week, si è presentata con un nuovo taglio di capelli, corto e scalato. I fan sono impazziti, ma c’è un trucco.

Elisabetta Gregoraci: il cambio look è pazzesco

Elisabetta Gregoraci sta partecipando alla Milano Fashion Week. In occasione della sfilata di Cavalli, l’ex moglie di Flavio Briatore è arrivata all’evento mostrando un cambio look pazzesco. La showgirl ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli, corto e scalato.

Elisabetta Gregoraci: il nuovo taglio di capelli piace ai fan

La Gregoraci ha posato per i fotografi sfoggiando orgogliosa il nuovo taglio di capelli. Con un completo firmato Just Cavalli, Elisabetta è apparsa bellissima. Più che sul look, però, i fan si sono concentrati sulla chioma, molto, molto più corta rispetto al solito.

Elisabetta ha davvero tagliato i capelli?

I fan hanno promosso a pieni voti il cambio look, ma possiamo affermare con certezza che Elisabetta Gregoraci non ha tagliato i capelli. La showgirl ha optato per un’acconciatura particolare, fatta per simulare un caschetto. In realtà, la chioma è stata arrotolata verso l’interno, per cui la lunghezza non è stata assolutamente toccata. Un peccato, visto che l’hair look le donava davvero tanto.