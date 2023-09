Elisabetta Gregoraci ancora al mare: "Lo so che mi invidiate"

Dopo aver trascorso le vacanze estive all’insegna dell’amore e della famiglia, Elisabetta Gregoraci si è mostrata durante la sua ultima giornata al mare e ha scritto un messaggio per i suoi fan.

Elisabetta Gregoraci al mare: il messaggio per i fan

Elisabetta Gregoraci sembra essere più felice che mai ora che al suo fianco è presente l’imprenditore Giulio Fratini e, quest’anno, si è concessa vacanze spensierate all’insegna dell’amore e della famiglia. Nelle ultime ore la showgirl si è mostrata durante una giornata trascorsa in completa solitudine in spiaggia e, per prevenire le critiche da parte dei fan, ha scritto: “Sì, lo so, mi state invidiando – ha scritto la conduttrice -. Io oggi ho fatto l’ultimo bagno della stagione in pausa pranzo… Ne avevo bisogno per affrontare la mia super settimana… Grazie”.

Dopo le vacanze estive l’ex moglie di Briatore ha fatto ritorno a Monaco per stare accanto a suo figlio, Nathan Falco, che nelle ultime settimane è tornato sui banchi di scuola. Tutto sembra scorrere liscio come l’olio tra la showgirl e il suo ex marito che, finora, hanno sempre cercato di mantenere la famiglia unita per il bene del figlio da loro avuto insieme. In tanti sui social sono curiosi di saperne di più sul loro conto.