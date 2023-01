Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto con Giulio Fratini: il regalo

Elisabetta Gregoraci ha deciso di non nascondersi più insieme al suo fidanzato Giulio Fratini e sui social ha postato la foto di quello che molti credono essere il regalo da lei ricevuto a Natale da parte dell’imprenditore.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini escono allo scoperto

L’ex moglie di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci, ha postato sui social una foto in cui è ritratta a Dubai in compagnia della sua nuova fiamma, l’imprenditore Giulio Fratini. I due non si sono mai mostrati ufficialmente insieme sui social ed è la prima volta che la showgirl posta una foto in compagnia dell’imprenditore (già balzato agli onori delle cronache rosa in quanto ex di Roberta Morise e di Raffaella Fico).

La coppia si frequenterebbe già da diversi mesi ed è stata la stessa Gregoraci a mostrare sui social in queste ore un prezioso anello con zaffiro che Fratini le avrebbe regalato per Natale. “Happy”, ha scritto la showgirl nella didascalia all’immagine.

In tanti si chiedono se la storia tra i due sia destinata a durare e se l’anello possa essere una promessa d’amore eterno (che magari anticiperà le loro nozze).

Al momento sulla questione non vi sono conferme ma senza dubbio Elisabetta Gregoraci sembra essere più felice che mai.

In passato la stessa ex moglie di Briatore aveva confessato quanto fosse difficile per lei trovare un uomo adatto a lei e quanto fosse esigente con i suoi partner.