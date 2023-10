Elisabetta Gregoraci, la foto con il figlio Nathan: il commento di Briatore

Dalla sua casa a Monte Carlo, Elisabetta Gregoraci ha postato una foto in cui è ritratta con suo figlio Nathan Falco e l’ex marito, Flavio Briatore, le ha lasciato un commento.

Elisabetta Gregoraci: la foto con il figlio

Elisabetta Gregoraci non ha fatto segreto di avere un ottimo rapporto con il suo ex marito, Flavio Briatore, e nelle ultime ore è stato lo stesso imprenditore a dare prova del suo splendido legame con l’ex moglie commentando una foto in cui lei è ritratta nella sua casa di Monte Carlo insieme a suo figlio, Nathan Falco. “Nella frenesia della vita la vera bellezza si trova nei momenti condivisi con chi ci fa stare bene”, ha scritto nella didascalia all’immagine la showgirl, mentre Briatore l’ha commentata scrivendo (in riferimento a suo figlio): “Più alto della mamma, belli”. Elisabetta Gregoraci a sua volta ha risposto: “Sta crescendo il nostro topino”.

Oggi la showgirl sarebbe legata a Giulio Fratini, mentre della vita privata di Flavio Briatore non si sa praticamente nulla da quando lui e la madre di suo figlio hanno ufficializzato la loro separazione. I due hanno affermato di voler mantenere rapporti amichevoli per il bene del loro figlio, Nathan Falco, che oggi ha 13 anni.