Stefano De Martino ha un nuovo amore? L'avvistamento

Dopo la separazione da Belen Rodriguez e dopo un fugace avvistamento con una ragazza di nome Martina, Stefano De Martino è stato avvistato in compagnia di una presunta nuova fiamma.

Stefano De Martino: l’avvistamento

Nelle scorse settimane Stefano De Martino è finito nell’occhio del ciclone a causa di alcune dichiarazioni fatte dalla sua ex, Belen Rodriguez, che ha affermato di esser stata da lui tradita più e più volte. Il ballerino nelle ultime ore sarebbe stato avvistato a Milano accanto alla fashion designer Gilda Ambrosio, con cui già aveva vissuto (sembra) una relazione intorno al 2018. I due sono stati avvistati insieme durante una cena in un locale, ma al momento non è dato sapere se la loro sia soltanto un’amicizia o magari qualcosa di più.

Stefano De Martino ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e infatti non è dato sapere se sia single o se sia impegnato sentimentalmente. Dopo la separazione da Belen Rodriguez, il ballerino ha detto: “Quando finiscono le relazioni, in generale, ci sono due verità, ognuno ha la propria. C’è chi vuole rivelarla e chi la tiene per sé, io ho deciso di non farlo per due motivi (…) Il primo è per il bene che c’è stato e per quello che c’è ancora, e io a Belén voglio ancora molto bene. E poi soprattutto perché Belén è la madre di mio figlio (Santiago, ndr), e questo sarà sempre la cosa più importante”.