Europee: Castellone, 'da maggioranza solo slogan e prese in giro'

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – "Basta con gli slogan elettorali di questa maggioranza che rifugge dall'affrontare i problemi reali del Paese. E soprattutto basta con il prendere in giro gli elettori chiedendo di votare per candidati che in Europa non ci andranno mai perché ricoprono già altri ruoli politici. Il Movimento 5 Stelle ha candidato persone di grande spessore e competenza che lavoreranno per costruire la pace e rafforzare la coesione sociale, come abbiamo fatto con i Governi Conte". Così la vice Presidente del Senato, Mariolina Castellone di M5S, su Fb.