In vista dello sciopero nazionale dei trasporti previsto per venerdì 26 aprile, numerose linee di bus e metro interromperanno il servizio per quattro ore.

Le principali città coinvolte includono Roma, Milano e Napoli, con aziende come Atac, Atm e Anm che aderiscono allo sciopero, portando possibili disagi per i viaggiatori, soprattutto per i pendolari.

La Segreteria regionale dell’organizzazione sindacale Faisa Confail, come si legge sul sito atm.it, ha annunciato la partecipazione allo sciopero nazionale che potrebbe avere conseguenze sulle linee dalle 8:45 alle 12:45, coinvolgendo l’intera rete di trasporto pubblico locale. A Roma, l’Atac e le reti gestite da RomaTpl e Autoservizi Troiani/Sap saranno interessate dall’astensione dal lavoro.

Durante lo sciopero, saranno aperte solo alcune stazioni metroferroviarie, ma senza garanzia di servizio per scale mobili, ascensori e montascale. Tuttavia, i parcheggi di interscambio rimarranno accessibili e i servizi delle biglietterie online continueranno senza interruzioni.

Sciopero dei mezzi Venerdì 26 aprile: quali le fasce orarie garantite

Atac assicura un servizio regolare su metro e sulla ferrotramvia Termini-Centocelle, mentre per i mezzi di superficie si consiglia di verificare i tempi di arrivo online. A Milano, sembrerebbe che Atm chiuderà la linea 5 della metropolitana fino alle 12:45, mantenendo aperte le altre linee, tram, bus e filobus.

Anche Anm aderisce allo sciopero nazionale con un’interruzione del servizio dalle 11:00 alle 15:00. Funicolari e metropolitana garantiranno ultime corse del mattino prima dello stop, riprendendo nel pomeriggio, mentre le linee di superficie subiranno una sospensione completa durante le quattro ore di sciopero.

In sintesi, per affrontare al meglio questa giornata di mobilitazione, è consigliabile pianificare con anticipo eventuali spostamenti, verificare gli aggiornamenti sulle fasce di garanzia e considerare alternative di trasporto se necessario. Restare informati attraverso i canali social e i siti web delle aziende di trasporto locale sarà fondamentale per ridurre al minimo i disagi.