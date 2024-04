Oggi, lunedì 22 aprile 2024, è stato proclamato lo sciopero dei treni in Lombardia da parte di Trenord. Vediamo tutto ciò che è importante da sapere al riguardo, qui di seguito.

Oggi sciopero Trenord

Tramite il suo sito ufficiale, Trenord ha annunciato che lo sciopero sarebbe partito dalle ore 3 di questa giornata in corso, per poi terminare alle ore 2 del giorno dopo, il 23 aprile. Lo sciopero in questione riguarda da vicino la circolazione della regione Lombardia e chiaramente potrebbe portare delle conseguenze sul traffico dei treni.

Sciopero Trenord: cosa sapere

Sempre Trenord ha fatto sapere che il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord ed il servizio Aeroportuale potranno subire variazioni e delle cancellazioni. In particolare poi, nelle fasce orarie 6-9 e 18-21 i treni presenti nella lista dei servizi minimi garantiti viaggeranno. Trenord ha spiegato anche che:

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express mentre da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Tra Stabio e Malpensa Aeroporto previsto il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

L’invito di Trenord

L’invito di Trenord ai viaggiatori è quello di stare attenti agli annunci nelle stazioni, monitor inclusi. Ulteriori aggiornamenti saranno dati tramite app.