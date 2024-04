Palermo: scoperto un laboratorio di droga in un magazzino abbandonato

Palermo: scoperto un laboratorio di droga in un magazzino abbandonato

In un magazzino abbandonato di Palermo, le forze dell'ordine hanno rinvenuto un vero e proprio laboratorio di droga dove in particolare, si producevano hashish, marijuana e crack.

All’interno di un magazzino abbandonato, alcune persone producevano della droga. Un vero e proprio laboratorio quello scoperto dalle forze dell’ordine di Palermo, che ora sono sulle tracce di coloro che hanno messo su una vera e proprio attività illegale, si sospetta per molto tempo vista l’impressionante organizzazione.

Scoperto laboratorio della droga a Palermo

La polizia di Palermo ha scoperto in un magazzino abbandonato, un laboratorio dove regolarmente si produceva droga.

All’interno c’era tutto l’occorrente: attrezzi che servono per raffinare la sostanza, materiale per il confezionamento, pentole, bruciatori, mestoli, bilancini di precisione per pesare il prodotto e svariati sacchetti di plastica.

Una catena di montaggio illegale, venuta fuori per caso in questi giorni grazie a una porta lasciata socchiusa.

È così che gli agenti incuriositi, sono entrati nella struttura rinvenendo fra l’altro, oltre a quello che abbiamo detto, anche 1600 grammi fra hashish, marijuana e crack, in parte confezionate in dosi pronte da vendere.

Armi e droga nel magazzino di Palermo

Un’attività incredibilmente organizzata e che presumibilmente andava avanti da tempo. Oltre alle sostanze stupefacenti rinvenute, la polizia di Palermo ha trovato anche una piccola pistola calibro 7,65 senza matricola e un caricatore con 6 cartucce.

Un ritrovamento insolito e molto allarmante. Ora gli agenti stanno repertando tutto ciò che è stato trovato e stanno lavorando per capire chi c’è dietro a questo giro di droga, che probabilmente riforniva le piazze di spaccio dell’intera città.