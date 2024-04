Portavano droga dalla Germania all'Italia: 13 arresti

Operazione condotta con successo dalla squadra mobile di Bologna che ha arrestato un gruppo di corrieri albanesi che introduceva sul suolo nazionale grossi carichi di marijuana e cocaina. Stando a quanto si apprende, la droga veniva importata dalla Germania per poi essere distribuita sul territorio italiano. Sono ben 13 le persone ad essere finite in manette a fronte di un totale di 22 iscritti nel registro degli indagati.

Importavano droga dalla Germania all’Italia: arrestate 13 persone

Le forze dell’ordine hanno sequestrato un totale di 11 kg di marijuana e 26,5 kg di cocaina. La banda di corrieri albanesi, identificati grazie all’operazione portata avanti dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Bologna, era specializzata nel traffico di droga che settimanalmente veniva smistato in tutta Italia grazie ad una rete di acquirenti, connazionali della banda.

Le indagini

Gli arresti non sono stati effettuati soltanto in Italia, ma anche in Germania ed in Albania, grazie alle operazioni condotte dagli agenti di polizia dei rispettivi Paesi. Le forze dell’ordine sono state in grado di monitorare le principali persone sospettate che per la consegna delle sostanze stupefacenti facevano la spola tra Germania e Italia e ciò ha reso possibile gli arresti. Tra le forze coinvolte nelle indagini si segnalano il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e l’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza a Tirana della Direzione Centrale della Polizia Criminale.