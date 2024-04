I carabinieri del Ros di Genova hanno eseguito una misura nei confronti di 20 persone per droga e detenzione di armi.

I carabinieri del Ros di Genova hanno eseguito una misura nei confronti di 20 persone per droga e detenzione di armi. Grazie alla cooperazione tra le forze dell’ordine sono scattati gli arresti.

Genova, traffico di droga e armi da guerra

I carabinieri del Ros di Genova hanno eseguito una misura nei confronti di venti persone. L’accusa è detenzione e traffico internazionale di droga e di armi, anche da guerra. Un’accusa molto grave, che ha portato all’arresto di queste persone. Le indagini continuano.

Perquisizioni e sequestri in Liguria e Calabria

In Liguria e in Calabria sono stati effettuati diverse perquisizioni e diversi sequestri. L’attività che ha portato gli agenti ad eseguire una misura nei confronti di venti persone è frutto della cooperazione giudiziaria e di polizia con Eurojust ed Europol, come riportato da TgCom24.