Mafia, sgominata banda di spaccio di droga a Catania: 41 arresti

A Catania è stato messo in atto un blitz antidroga da parte della polizia, che ha portato all’arresto di 41 persone. Si tratta dell’operazione Locu, che vede 300 agenti impegnati a eseguire un’ordinanza cautelare del Gip su richiesta della Dda per questi 41 indagati.

Sgominata banda di spaccio di droga a Catania: i reati ipotizzati

La droga veniva messa in un cestino, che veniva legato ad una corda per farlo salire fino a casa del capo di una banda di spacciatori. Agivano in questo modo le persone che sono state arrestate durante un blitz antidroga avvenuto a Catania. I reati ipotizzati per gli indagati sono diversi: associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, porto di armi da fuoco, spaccio di cocaina, crack, marijuana e hashish.