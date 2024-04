Un giorno di grande dolore quello dei funerali di Francesco Pio, il bambino ucciso da due pitbull a Eboli. A Campolongo è stata organizzata anche una fiaccolata in suo onore.

Bambino ucciso dai pitbull: i funerali

Una terribile tragedia quella che si è consumata a Eboli, che ha colpito tutta l’Italia. Lo zio aveva Francesco Pio in braccio, quando si è trovato davanti due pitbull che lo hanno morso ad una gamba. L’uomo si è piegato per il dolore e i due cani se la sono presa con il bambino. Un’aggressione violentissima, che non ha lasciato scampo al piccolo, di soli 15 mesi. Nel giorno dei funerali il nonno ha raccontato al sindaco Mario Conte quei terribili momenti e la sua impotenza perché si trovava al di là di un cancello chiuso. I funerali sono stati celebrati nella chiesa dei Santissimi Giuseppe e Fortunato di Borgo Aversana, a Battipaglia.

“Non abbiamo parole per quanto accaduto. Il mio pensiero va a mio nipote che non c’è più. A prescindere di chi sia la colpa, lui non c’è più. Era come un figlio. La mia famiglia chiede solo giustizia” ha dichiarato Virginia D’Amaro, la zia di Francesco Pio. L’autopsia svelerà qualche dettaglio in più. Al momento ci sono cinque indagati come atto dovuto per omicidio colposo, tra cui la madre.

La fiaccolata in ricordo di Francesco Pio

Ieri sera, alle 19.30, si è tenuta una fiaccolata per ricordare il piccolo Francesco Pio. Il raduno si è tenuto presso Casina Rossa, nelle vicinanze della casa dove è avvenuta la tragedia. Anche il sindaco ha partecipato, per dare sostegno e conforto alla famiglia in questo momento di dolore. Nel giorno dei funerali il primo cittadino ha disposto il lutto cittadino e l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sulla casa comunale.