In queste ore è arrivata la notizia che cinque persone sono indagate per la morte di Francesco Pio. A rivelare nuovi dettagli sulla vicenda è il primo soccorritore, intervenuto dopo l’aggressione del bimbo di appena 13 mesi ucciso dai due pitbull.

A ‘La Vita in Diretta’ il commovente racconto di Mario, il primo soccorritore del 118 giunto sul luogo della tragedia:

«Ci è arrivata una chiamata in codice rosso : “bimbo azzannato non cosciente”, questa è stata la comunicazione del 118».

Mario, inoltre, racconta:

«La chiamata è arrivata alle 8:29 minuti, siamo partiti subito, siamo arrivati in 10 minuti da Eboli a Campolongo. Eravamo: io, l’autista, l’infermiere e il medico. Siamo entrati e abbiamo trovato il bimbo adagiato in una coperta sul tavolo, abbiamo provato la rianimazione ma non c’è stato nulla da fare perché già morto».