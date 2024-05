In un periodo di crisi come quello attuale, gli ultimi dati Istat arrivano come una boccata d’aria fresca e rilanciano l’immagine del nostro Paese. Si tratta di un record positivo che non accadeva da 16 anni, vediamo nel dettagli le percentuali.

I dati Istati sull’occupazione diffusi dall’Istat

L’Istituto ha diffuso la percentuale relativa all’occupazione in Italia, il cui tasso è al 62%.

La crescita è dello 0,3% e quindi parliamo di 70mial unità, sia uomini che donne dipendenti ma anche autonomi. Ogni fascia d’età è inclusa nel monitoraggio e le notizie sono positive in ogni caso, tranne che per quella fra i 35 e i 49 anni, con un lieve calo.

Il numero di persone con un lavoro a marzo di quest’anno, secondo una stima provvisoria, supera quello del medesimo mese del 2023, dell’1,8%.

Notizie molto buone, che l’Istat ha commentato positivamente, rivelando il numero esatti degli occupati: 23milioni e 849mila persone.

Istat: buone notizie anche sul fronte della disoccupazione

Ci sono buone notizie anche per quanto riguarda il tasso di disoccupazione e addirittura un record in tal caso.

Questo infatti è sceso al 7,2% ed è il dato migliore da 16 anni a questa parte.

Per trovare una percentuale inferiore infatti bisogna tornare al mese di dicembre del 2008, quando il tasso era al 6,9%.

Anche per i giovani a marzo, la disoccupazione risulta in calo, toccando con il 20%, il valore più basso da luglio del 2007 (19,8%).