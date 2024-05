A distanza di qualche mese dall’intervento, si è saputo che Kate Middleton è stata operata da un’equipe di medici italiani del Policlinico Gemelli di Roma. Attualmente, la principessa si sta sottoponendo ad un ciclo di chemioterapia preventiva.

Kate Middleton operata da medici del Policlinico Gemelli

Stando a quanto reso pubblico dal settimanale Gente, Kate Middleton è stata operata all’addome da un’equipe di medici italiani, provenienti dal Policlinico Gemelli di Roma. Soltanto lo scorso 23 marzo, dopo una serie di notizie allarmanti sul suo conto, la principessa del Galles è tornata a mostrarsi in video per annunciare di avere un tumore.

L’indiscrezione su Kate Middleton

L’intervento eseguito dall’equipe di medici italiani del Policlinico Gemelli è avvenuto lo scorso gennaio, a Londra, presso la London Clinic. Dopo l’operazione, i tabloid inglesi avevano spiegato che l’operazione era perfettamente riuscita e che Kate Middleton non sarebbe potuta tornare agli impegni ufficiali almeno fino a Pasqua. In realtà, al momento, la principessa non è ancora tornata al lavoro.

Come sta Kate Middleton?

Per ora, non si hanno notizie certe sulle condizioni di salute di Kate Middleton. Qualche informazione in più si ha su Re Carlo, anche lui impegnato nella lotta contro un brutto tumore. Secondo il settimanale Gente, non sta per niente bene ed è distrutto a causa di “dolori alle ossa“. Buckingham Palace, è bene sottolinearlo, ha smentito le voci di un suo peggioramento.