Totti vuole vendere la mega villa di Roma: ci vivono ilary e i loro tre figli

Stando ad alcune indiscrezioni, Francesco Totti vuole vendere la maxi villa di Roma. Nella dimora ci vivono Ilary Blasi e i loro tre figli, Christian, Chanel e Isabel. Come la prenderà la conduttrice?

Stando a quanto sostiene Dagospia, Francesco Totti starebbe pensando di mettere in vendita la villa dove per oltre vent’anni ha vissuto insieme alla moglie Ilary Blasi e i loro tre figli. Attualmente, è bene sottolinearlo, ci vivono la conduttrice e i tre pargoli. “Gira voce che Francesco Totti abbia in mente di mettere il villone in vendita. Sarà vero o è solo uno dei tanti, fantasiosi, pettegolezzi sul suo conto?“, si legge sul portale di Roberto D’Agostino.

Totti: di chi è la villa di Roma?

La villa di Roma, stando a quanto si apprende da Dagospia, è di proprietà di Totti. Ilary Blasi e i tre figli hanno diritto a viverci fino al compimento dei 21 anni della terzogenita Isabel. Questo, al momento, è quanto stabilito dal tribunale che sta gestendo la separazioni degli ex coniugi.

Totti-Ilary: quanto vale la villa di Roma?

Al momento, il tribunale di Roma è stato chiaro: Ilary e i tre bambini resteranno nella villa fino ai 21 anni di Isabel. La terzogenita ha 8 anni, quindi manca ancora un bel po’ di tempo all’ipotetico sfratto. Ma quanto vale la mega dimora situata all’Eur? Non abbiamo cifre certe, ma secondo le indiscrezioni siamo sui 18 milioni di euro.