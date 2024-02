Francesco Totti ha replicato alle accuse di Ilary Blasi, che lo ha accusato di aver sperperato milioni di euro al gioco d’azzardo. Il Capitano ci ha tenuto a sottolineare che l’ex moglie è più ricca di lui.

Francesco Totti replica a Ilary Blasi: è più ricca di lui

Prosegue in tribunale la causa di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Nei giorni scorsi, l’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi ha accusato l’ex marito di aver speso al “casinò, importi pari a 6,5 volte quello che destina ai figli”. Non solo, i suoi avvocati, come riporta La Verità, hanno aggiunto:

“E ciò nonostante non vuole provvedere alle spese di guardiania (necessaria a proteggere i suoi figli) che avrebbero un costo annuo di neppure un quindicesimo circa delle sue puntate al casinò e, da ultimo neppure alla manutenzione straordinaria dell’impianto idrico della casa familiare”.

Ilary Blasi lancia pesanti accuse a Francesco Totti

Le accuse di Ilary Blasi non sono finite qui. L’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi, dopo aver scoperto l’esistenza di nuovi conti intestati a Francesco Totti, ha rivelato che l’ex marito “non permetterebbe a Isabel, nonostante l’impegno preso, di frequentare le lezioni di pattinaggio nei giovedì di sua competenza“. Inoltre, è venuta a conoscenza di un altro fattaccio: il Capitano avrebbe lasciato sola la terzogenita, a casa o in hotel, per presenziare ad alcuni appuntamenti mondani. Per quanto riguarda Chanel, Ilary ha scoperto che la secondogenita è stata volutamente estromessa da un viaggio a New York perché si è permessa di manifestare sostegno alla mamma dopo l’uscita del documentario Unica.

La replica di Francesco Totti a Ilary Blasi

Totti non ha incassato in silenzio e ha replicato a tono alle accuse di Ilary. Tramite il suo entourage, il Capitano ha sottolineato che l’ex moglie è più ricca di lui. Stando a quanto si legge sul Corriere, i legali di Francesco hanno svelato che solo per la realizzazione del documentario Unica, la Blasi avrebbe incassato 700 mila euro. Inoltre, le cifre che avrebbe speso al gioco sarebbero molto più basse di quelle sostenute dalla conduttrice. Per quanto riguarda l’accusa di lasciare da sola la piccola Isabel, gli amici del Capitano hanno replicato “che se così fosse stato veramente avrebbero ricevuto una denuncia per abbandono di minore come invece non è accaduto”.