Totti e Blasi, scontro in tribunale: "3 milioni di euro al gioco"

Totti e Blasi, dallo scontro in tribunale spuntano "3 milioni di euro al gioco": l'assegno di mantenimento è in discussione.

Prosegue lo scontro in tribunale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Stando ad alcune indiscrezioni, sembra che l’ex Capitano della Roma abbia speso 3 milioni di euro al gioco al Principato di Monaco.

Totti e Blasi in tribunale: milioni di euro al gioco

Francesco Totti e Ilary Blasi si stanno scontrando in tribunale. La battaglia è arrivata all’assegno di mantenimento per i figli e, secondo alcune indiscrezioni, ad una somma importante – pare 3 milioni di euro – che l’ex calciatore avrebbe speso al gioco d’azzardo al Principato di Monaco.

Totti ha giocato d’azzardo a Monaco?

Sembra che Totti abbia bonificato 3 milioni di euro verso il Principato di Monaco. Probabilmente, questi soldi gli sono serviti per il gioco d’azzardo. E’ bene sottolineare che si tratta di un’indiscrezioni e i diretti interessati non si sono ancora espressi in merito.

Totti-Blasi: lo scontro per l’assegno dei figli

Francesco ha chiesto una diminuzione del 50% dell’assegno di mantenimento per i figli. In una sentenza provvisoria, il giudice aveva stabilito una somma pari a 12 mila e 500 euro al mese oltre a 40 mila euro all’anno per le rette scolastiche delle due figlie. Totti ha chiesto di poter corrispondere 6 mila e 250 euro al mese. Davanti a questa richiesta, il Tribunale civile avrebbe acquisito documenti che dimostrano la spesa di 3 milioni di euro, dal 2020 al 2023, presso il Principato di Monaco. Lo scontro, quindi, ruota attorno alla domanda: perché abbassare l’assegno se Totti ha tanta disponibilità economica?