Francesco Totti, regalo extra lusso alla figlia di Noemi: ecco quanto ha speso il Capitano per Sofia Caucci.

Per il primo Natale alla luce del sole con Noemi Bocchi, Francesco Totti ha fatto le cose in grande. Il Capitano ha donato un regalo extra lusso alla figlia della sua compagna: una borsa dal prezzo stellare.

Francesco Totti: regalo extra lusso alla figlia di Noemi Bocchi

Natale alternativo per Francesco Totti. Per la prima volta lo passerà lontano dall’ex moglie Ilary Blasi e accanto alla nuova compagna Noemi Bocchi. I figli del Capitano, così come quelli della sua dolce metà, staranno un po’ con loro e un po’ con l’altra parte della famiglia. Nelle ultime ore, a stupire è stato il regalo extra lusso che l’ex calciatore ha fatto alla figlia di Noemi: una borsa extra lusso dal prezzo stellare.

Francesco Totti sceglie Prada per la figlia di Noemi

Per la figlia di Noemi, la maggiore Sofia Caucci, Francesco ha pensato ad un regalo tutt’altro che poco impegnativo. Totti ha optato per una bellissima borsa Prada, che la giovane ha immediatamente condiviso sui social. Il calciatore e la Bocchi stanno trascorrendo qualche giorno a Montecarlo con i pargoli ed evidentemente lo scambio dei regali è già avvenuto.

Quanto costa la borsa che Totti ha regalato a Sofia?

Stando a quanto si coglie dai social, Francesco Totti ha regalato alla figlia di Noemi una borsa Prada modello Cleo, in raso con cristalli. Il prezzo è folle: 3.400 euro. A questo punto, la domanda sorge spontanea: cosa avrà donato per Natale a Chanel, Cristian e Isabel?