Totti, le prime parole sul docufilm di Ilary Blasi: il commento

Dopo l’uscita del docufilm Unica, Francesco Totti avrebbe rotto il silenzio ma non avrebbe ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche.

Francesco Totti: il commento dopo l’uscita di Unica

Il docufilm Unica sarebbe stato girato all’oscuro da Francesco Totti e, secondo il Corriere della Sera, l’ex calciatore si sarebbe limitato a dire a fonti a lui vicine (in riferimento all’ex moglie): “Faccia e dica quello che vuole”. Al momento sulla questione non vi sono conferme e in tanti, sui social, si chiedono se sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari.

All’interno del docufilm Ilary Blasi avrebbe parlato per la prima volta della sua separazione dall’ex calciatore, e avrebbe affermato che il “disastro” (così come l’ha definito) sarebbe accaduto dopo che lei avrebbe preso semplicemente un caffè con un misterioso uomo. Totti da quel momento – a suo dire – non sarebbe riuscita a perdonarla e, dopo qualche tempo, lei avrebbe sorpreso l’ex calciatore insieme a Noemi Bocchi. Al momento sulla questione non sono emersi ulteriori particolari e in tanti, sui social, sperano che i due vip rivelino ulteriori dettagli e magari riescano a trovare un nuovo punto d’incontro. Dopo la separazione Ilary Blasi è rimasta a vivere nella grande villa all’Eur acquistata con il suo ex marito.