Attraverso il docufilm “Unica“, disponibile da oggi 24 novembre su Netflix, Ilary Blasi ha raccontato molte cose della sua storia con Francesco Totti: dagli inizi della loro relazione fino alla fine del loro amore.

Nelle ultime ore, invece, è arrivata una possibile reazione da parte di Noemi Bocchi direttamente sul suo profilo Instagram.

“Sapevo già tutto di loro”

Ilary Blasi, a quasi un anno e mezzo di distanza dalla separazione con Totti, ha rotto il silenzio e nel docufilm ha raccontato come ha scoperto della relazione tra l’ex capitano della Roma e Noemi Bocchi: “Sapevo già tutto di loro, avevo le foto, ma sono stata ferma per non fare danni. Ho ingaggiato un investigatore di Milano. Una sera mi ha detto che avrebbe portano Isabel a cena in un ristorante, ma io sapevo che non ci sarebbe mai andato in quel ristorante. Ho ingaggiato un investigatore privato, avevo tutte le foto ma sono stata ferma per non fare danni“.

Alla domanda da parte dell’autore: “Andava tutto bene?“, Ilary risponde: “Facevamo l’amore regolarmente, anche più di una coppia che sta insieme da 20 anni“.

La reazione della Bocchi

Non è passato inosservato un video pubblicato nelle storie di Instagram da parte di Noemi Bocchi: l’attuale compagna dell’ex calciatore della Roma si mostra in partenza con un’amica, con la canzone “Complici” di Enrico Nigiotti e Gianna Nannini come sottofondo.

