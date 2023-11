Nuovi dettagli sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Nel documentario Unica, l’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi ha svelato anche il ricatto che le ha fatto l’ex marito.

Ilary Blasi: il ricatto che le ha fatto Francesco Totti

Dopo aver rivelato la verità sulla famosa chat, Ilary Blasi ha parlato anche del ricatto che le ha fatto Francesco Totti. Nel documentario Unica, l’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi ha voluto togliersi tutti i sassolini dalle scarpe. A quanto pare, l’ex marito ha cercato di metterle le catene.

Il racconto di Ilary Blasi sul ricatto di Totti

Dopo che Totti ha scoperto la chat, non ha fatto altro che farla “sentire in colpa“. Ilary aveva preso “solo un caffè” con un’amica e un altro uomo, quindi non si sentiva un mostro. Ad un certo punto, però, Francesco le ha fatto un ricatto bello e buono:

“Mi ha detto: per far sì che io mi possa di nuovo fidare di te, tu devi cancellarti dai social, devi cambiare numero e devi smettere di lavorare”.

La reazione di Ilary Blasi al ricatto

Davanti al ricatto di Totti, Ilary ha mollato la presa:

“Tra la mia vita e la tua, io scelgo la mia. Non è questo il modo di recuperare il rapporto”.

Poi, scherzando, ha aggiunto: “A sapere prima dei tradimenti con Noemi, non mi sarei fermata al caffè“.