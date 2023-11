Nel suo documentario Unica, Ilary Blasi ha raccontato la verità sulla chat che Francesco Totti ha scoperto sul suo cellulare. L’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi non ha nascosto nulla.

Ilary Blasi: la verità sulla chat scoperta da Totti

Con il documentario Unica, Ilary Blasi ha promesso di raccontare tutta la verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. L’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi è partita dal 28 gennaio 2021, quando lei e il marito sono andati a cena fuori Roma insieme ad altri amici. C’era anche Alessia, parrucchiera amica di Ilary. A fine serata, il Capitano ha preso Ilary e Alessia in disparte e ha chiesto il telefono alla moglie. E’ così che ha scoperto la famosa chat di cui si è tanto parlato.

Totti controllava il cellulare di Ilary

Telefono alla mano, Totti è andato sul profilo Instagram di un ragazzo e ha chiesto ad Ilary e Alessia se o conoscessero. “Noi abbiamo detto una bugia, no. Abbiamo visto che era arrabbiato“, ha dichiarato la Blasi. A questo punto, la conduttrice si è resa conto che Francesco era già a conoscenza della verità perché le aveva controllato il cellulare. Nella chat in questione non c’era nulla di male, Ilary e Alessia si divertivano “a fare le sceme, per gioco“, nulla di più. Totti, però, non ha reagito bene.

La reazione di Totti alla chat tra Ilary e Alessia

Alessia, Ilary e questo ragazzo della chat si sono accordati per andare a prendere un caffè, poi lui le invita a casa sua. Si sono intrattenute a casa del tizio per 40 minuti, poi sono andate via. Totti, però, non ha creduto a questo racconto e lei si è sentita ferita dalla mancanza di fiducia. Francesco avrebbe tuonato: “Eh, io non so come hai fatto tutti questi anni. Non sono bravo come te. Hai rovinato tutto, sono morto dentro, mi hai ucciso. Per colpa tua, l’hai voluto tu“. Questo è stato l’inizio della fine.