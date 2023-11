Ilary Blasi ha annunciato un documentario intitolato Unica, in uscita su Netflix nei prossimi giorni. La conduttrice ha deciso di raccontare la sua verità sul divorzio da Francesco Totti.

Ilary Blasi: il divorzio da Totti finisce in un documentario su Netflix

Un annuncio del tutto inaspettato, quello fatto da Ilary Blasi nelle scorse ore. La conduttrice ha rivelato che il prossimo 24 novembre uscirà su Netflix il suo documentario intitolato “Unica”. Già dal titolo si capisce che parlerà del suo divorzio da Francesco Totti, visto che il Capitano l’aveva definita proprio così quando aveva deciso di annunciare al mondo la loro relazione.

Ilary Blasi: i dettagli sul documentario

“Voglio raccontarvi la mia storia“, dichiara Ilary Blasi nel promo del documentario che uscirà su Netflix nei prossimi giorni. Poi, ha aggiunge:

“A volte si è detto troppo. A volte si è detto poco. A volte si è detto sbagliato. Voglio raccontarvi la mia storia. Per raccontarvi un po’ di me e di tante cose che non sapete”.

Considerando che la rottura tra Ilary e Totti ha già creato parecchio caos, una domanda sorge spontanea: dov’è finito quel bisogno di proteggere i figli che gli ex coniugi sbandieravano prima della separazione?

Ilary e il divorzio da Totti: c’era davvero bisogno di un documentario?

“Io difficilmente mi emoziono o sono agitata, non sono per niente ansiosa. Però qui si parla di me, una storia di cui hanno parlato un po’ tutti e su cui ne sono state dette veramente tante“, ha concluso Ilary nel promo del documentario. La pellicola, in uscita su Netflix il prossimo 24 novembre, avrà anche i sottotitoli in inglese. C’era davvero bisogno di un docu-film per parlare del divorzio da Totti? Di certo avrà successo e le farà incassare un bel gruzzoletto.