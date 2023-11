Sembrerebbe che quello che sta passando Ilary Blasi a livello lavorativo sia davvero un brutto periodo. Sono sempre di più, infatti, le voci e le indiscrezioni che vorrebbero la presentatrice pronta a dire addio a Mediaset, soprattutto se i rumors che sostengono che L’Isola dei Famosi potrebbe non essere riconfermata fossero reali. Per ora non ci sono notizie certe, ma potrebbe essere sempre più probabile che il futuro di Ilary comprenda una nuova rete e un nuovo programma.

Ilary dice addio all’Isola? Indiscrezioni la vogliono lontana da Canale 5

A Mediaset è tempo di grande movimento, o questo è quello che sembrerebbe secondo le indiscrezioni diffuse negli ultimi giorni da Dagospia. Secondo il sito di gossip, infatti, il Biscione sarebbe in procinto di accogliere tra le file dei propri presentatori di punta Diletta Leotta, proveniente da Dazn, e a far passare a Canale 5 Barbara Palombelli, a cui verrebbe affidato un programma in seconda serata. Che dire invece di Ilary Blasi, il cui futuro in Mediaset sembra sempre più incerto? Diversi rumors la vedrebbero pronta a cambiare scenario, abbandonando l’Isola e Canale 5 per un nuovo programma su una rete del tutto inaspettata per lei.

Dove potrebbe andare Ilary Blasi dopo l’addio a Mediaset

Dopo le grandi indiscrezioni trapelate grazie al sito Dagospia sul possibile futuro di Mediaset, che non prevederebbe più la presenza di Ilary Blasi, negli ultimi anni presentatrice di punta nelle prime serate di Canale 5, sorgono domande sul futuro della showgirl. A far trapelare qualche indiscrezione è il settimanale Vero, che vedrebbe già Blasi a programmare le proprie prossime mosse nel mondo della televisione. Secondo quanto riportato dalla rivista, infatti, Ilary potrebbe presto sbarcare su Sky con un programma tutto suo dedicato al mondo del benessere. Non ci sono conferme se questo possibile passaggio di rete di Ilary Blasi: non resta che aspettare le notizie certe delle prossime settimane.

