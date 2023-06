Ilary Blasi fuori da Mediaset? L'indiscrezione

Stando a quanto sostengono i beninformati, il caos che si è abbattuto sulla Rai potrebbe presto interessare anche Mediaset. Tra i primi nomi in lizza per la cacciata c’è quello di Ilary Blasi, che sta conducendo una deludente edizione dell’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi fuori da Mediaset?

Il caos Rai, che sta vedendo saltare molte teste, potrebbe presto interessare anche Mediaset. Stando a quanto sostiene il portale The Pipol Tv, il Biscione starebbe pensando di fare fuori alcuni volti storici della Rete. La prima conduttrice in lizza per la cacciata sarebbe Ilary Blasi.

Perché Mediaset vuole fare fuori Ilary Blasi?

Mediaset starebbe pensando di fare fuori Ilary a causa della diciassettesima edizione dell’Isola dei Famosi. Il reality honduregno si avvicina alla chiusura, ma è stata una stagione a dir poco deludente. Sei concorrenti si sono ritirati nelle prime settimane di messa in onda e quelli che sono rimasti in gioco non hanno regalato uno spettacolo degno di nota.

Ilary Blasi: il suo futuro lavorativo è a rischio?

Al momento non si hanno notizie certe, ma il futuro lavorativo di Ilary Blasi potrebbe anche non essere a Mediaset. Se il Biscione dovesse decidere di mettere in panchina l’Isola dei Famosi, la conduttrice resterebbe senza programmi. Qualcuno sostiene che l’ex signora Totti possa anche decidere di seguire le orme della collega Alessia Marcuzzi, che ha lasciato la tv di Berlusconi per approdare in Rai.