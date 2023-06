Caos Rai, anche Marco Damilano fatto fuori: il suo programma Il Cavallo e la Torre non tornerà in onda.

Nel caos Rai dovrebbe esserci finito anche Marco Damilano, conduttore del programma Il Cavallo e la Torre, in onda sul terzo canale della televisione di Stato. La sua cacciata, stando alle indiscrezioni, avrebbe a che fare con una vecchia inchiesta.

Il futuro televisivo di Marco Damilano e del suo programma Il Cavallo e la Torre è a rischio. Secondo alcune indiscrezioni, il conduttore dovrebbe essere fuori dalla Rai a causa di una vecchia inchiesta giornalistica de L’Espresso, di cui lui era direttore. Secondo La Verità, il settimanale pianificò il tutto per affossare la Lega e mettere in crisi l’alleanza con il Movimento Cinque Stelle.

L’indiscrezione su Marco Damilano

A causa dell’inchiesta de L’Espresso, si aprì un procedimento – il caso Metropol – sui fondi russi al Carroccio. Lo stesso, poi, venne archiviato, ma sembra che sia questo il motivo per cui Damilano potrebbe essere fatto fuori dalla Rai. E’ bene sottolineare che, al momento, il programma Il Cavallo e la Torre sarebbe dovuto tornare in onda anche nella stagione televisiva 2023/2024.

Rai: ecco quando vengono presentati i nuovi palinsesti

Per ora si tratta di semplici indiscrezioni, per cui non sappiamo se Marco Damilano farà i bagagli o resterà a Viale Mazzini. Quel che è certo è il caos che si sta scatenando in Rai, ormai sotto agli occhi di tutti. Tra qualche settimana, probabilmente entro la fine di giugno, la televisione di Stato dovrebbe ufficialmente presentare alla stampa e agli inserzionisti i nuovi palinsesti. Soltanto in questo momento si avranno tutte le conferme.