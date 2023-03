Ilary Blasi e Bastian non si nascondono più: "Auguri amore mio"

Ilary Blasi ha deciso di non nascondersi più insieme al fidanzato Bastian Muller e, in occasione del compleanno dell’imprenditore, ha pubblicato una carrellata di foto che li ritraggono insieme.

Ilary Blasi sembra essere più innamorata che mai dell’imprenditore tedesco Bastian Muller, sua prima storia importante dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Totti. In queste ore la showgirl (che sembra abbia già presentato il fidanzato ai suoi familiari) ha condiviso sui social una carrellata di foto che la ritraggono in compagnia del fidanzato e ha scritto: “Buon compleanno mio amato, ti auguro tutto il meglio, con tanto amore”.

I due si frequentano già da alcuni mesi ma finora la showgirl non aveva mai postato foto che li ritraggano insieme né ha mai parlato apertamente della sua nuova fiamma. Dopo la separazione da Francesco Totti Ilary Blasi ha dichiarato di voler mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata per proteggere i figli. A sua volta l’ex calciatore è uscito allo scoperto con la flower designer Noemi Bocchi, e sembra che sia intenzionato a sposarla. In tanti si chiedono come evolverà la vicenda e se ci saranno ulteriori novità tra lui e Ilary, attesi in tribunale il prossimo 14 marzo per sbrigare le loro pratiche di divorzio.