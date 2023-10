Ilary Blasi, storia al capolinea con Bastian? Il dettaglio non sfugge ai fan

Amore al capolinea per Ilary Blasi e Bastian Muller? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente tra i fan dei social.

Ilary Blasi e Bastian Muller: la rottura

Ilary Blasi e Bastian Muller non si mostrano insieme sui social da ormai quasi un mese e in tanti, tra i fan dei social, credono che la storia tra i due possa essere al suo epilogo. In particolare in tanti hanno notato che nelle ultime ore la showgirl si sia mostrato al Museum of Dreamers di Roma in compagnia dei figli e dei rispettivi fidanzati (Cristian Babalus, fidanzato di Chanel, e Melissa Monti, fidanzata di Cristian) ma senza che con lei fosse presente il fidanzato. La questione non ha mancato di sollevare ulteriori sospetti in rete, e in tanti si chiedono se nelle prossime ore Ilary Blasi romperà il silenzio in merito alla questione.

La showgirl ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata e, anche all’indomani della sua rottura da Francesco Totti, non ha mai parlato apertamente delle motivazioni che li hanno condotti all’addio. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più in merito alla questione. Ilaria ha sempre preferito mantenere la sua privacy per quanto riguarda la sua vita privata.