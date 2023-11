Ilary Blasi rompe il silenzio sull'addio a Totti: "Da quando è cambiato è stato un disastro"

Ilary Blasi ha rotto per la prima volta il silenzio in merito al suo addio a Francesco Totti.

Nel teaser ufficiale di Unica, il docufilm su Ilari Blasi, sono emersi per la prima volta alcuni particolari in merito alla storia d’amore tra la conduttrice e il suo storico ex, Francesco Totti.

Ilary Blasi: i retroscena sull’addio a Totti

Ilary Blasi ha mantenuto il più totale riserbo in merito alla fine della sua unione con Francesco Totti ma a quanto pare nel docufilm Unica – che sarebbe stato girato all’oscuro dell’ex calciatore – la showgirl si sarebbe finalmente decisa a parlare della fine della loro storia.

“Io non potevo credere che l’uomo che è stato accanto a me per vent’anni, metà della mia vita, avesse fatto una cosa del genere”, si sente dire alla conduttrice, in lacrime, nel teaser di lancio del docufilm, e ancora: “L’ho sposato per amore, non per soldi. Da quando è cambiato è stato un disastro”. In tanti si chiedono quali altre verità svelerà la conduttrice all’interno del docufilm visto che, finora, si è sempre rifiutata di parlare apertamente della sua vita privata. Dopo l’addio a Francesco Totti, Ilary Blasi sembra aver ritrovato la serenità al fianco di Bastian Muller, e in tanti sui social sono curiosi di saperne di più in merito alla loro vita privata.