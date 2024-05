Balneari: Paita (Iv), 'caos prodotto da atteggiamento dilatorio governo'

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Di che trattativa parla il governo? Siamo a un mese dall’inizio della stagione estiva, il governo deve dirci come intende affrontare il caos sui balneari prodotto dal suo stesso atteggiamento dilatorio nella speranza, poco sensata, di rinviare ulteriormente l’applicazione delle gare. Dire che le gare non ci saranno quando esiste una norma europea danneggia i nostri balneari”. Lo ha detto a 24mattino su Radio24 la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva e candidata alle europee nella circoscrizione Sud per la lista Stati Uniti d’Europa.

“Ho presentato un disegno di legge in Parlamento, se il governo l'avesse applicato non saremmo nel caos in cui l'Italia è precipitata. Io – ha aggiunto Paita – sto dalla parte dei cittadini e delle imprese. Nel testo proponiamo interventi per evitare le concentrazioni, prevedere incentivi per i consorzi di ripascimento e per quei concessionari che abbiano realizzato opere contro l'erosione, erogare indennizzi agli uscenti e incentivi alle associazioni culturali che hanno come finalità l’assistenza alle persone con disabilità. E infine, la creazione di un fondo da 300 milioni di euro per contributi a fondo perduto”.