Sport: Morace (M5S), 'politica stia fuori, autonomia sia garantita'

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “La politica deve stare fuori dal mondo dello sport e garantirne l’autonomia. La proposta del governo di abolire la Covisoc e far controllare a un’agenzia governativa i bilanci delle società di calcio e pallacanestro e, di conseguenza, le iscrizioni delle squadre ai campionati è inaccettabile. Palazzo Chigi, attraverso il ministro dello sport, non può supervisionare la governance di tutti i club professionistici. Il governo adesso cestini la bozza di riforma e lavori di concerto con tutte le forze politiche e con il mondo dello sport a un organo di vigilanza che sia realmente indipendente dalla Figc e dalla politica. L’autogoverno del mondo dello sport rappresenta un valore che va preservato”. Così in una nota Carolina Morace, ex calciatrice e candidata circoscrizione Centro alle elezioni europee per il Movimento 5 Stelle.