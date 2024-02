Fabrizio Corona in versione veggente: l’ex re dei paparazzi aveva previsto la crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. A distanza di qualche giorno dalla sua profezia, le sue parole tornano in auge.

Crisi Ferragni-Fedez: Fabrizio Corona aveva previsto tutto

Ospite del podcast Gurulandia, andato in scena lo scorso 16 febbraio, Fabrizio Corona aveva parlato dell’imminente rottura tra Chiara Ferragni e Fedez. Quando l’ex re dei paparazzi ha profetizzato, si parlava solo di crisi e Dagospia non aveva ancora annunciato l’addio. “Fedez e la Ferragni si lasceranno! Ripeto, loro si lasceranno a breve. Poi non credete proprio a tutto quello che dicono certi siti del ca**o, che scrivono ‘si sono lasciati già, non postano più insieme‘. Però vedrete che si lasceranno“, aveva dichiarato Corona.

La profezia di Corona su Chiara Ferragni e Fedez

Corona, in versione veggente, aveva proseguito:

“Ma io mi concentrerei anche su come si sta muovendo lui. Fedez si interessa di politica, a Muschio Selvaggio ospita un certo tipo di persone, si occupa di casi di attualità e di cronaca. nell’ultimo mese da quando è successo il caos ha fatto solo un certo tipo di puntate. Adesso ha anche invitato Roberto Saviano. (…) Questa è la mia profezia. Io sono convinto che la loro storia finirà davvero. E dico anche che lei non sarà quella di prima e credo che questo lei ormai l’abbia capito. Penso che non stia attraversando un bel periodo, la vedo in crisi e mi dispiace tanto sono sincero. Non la vediamo nemmeno alle sfilate. Hai visto cosa è successo in vacanza? Ha taggato un hotel e gli hater sono andati ad offendere. C’è quella roba lì della gente che gode ed è brutto. Cosa dovrebbe fare adesso Chiara Ferragni? Il tempo cura tutto. Il silenzio e il passare del tempo sono la soluzione, ma serve anche una nuova azione che fa scordare quella vecchia. Io non avrei fatto quel video di scuse in pigiama. Al suo posto sarei scomparso per un anno, per poi tornare. Intanto ricordiamoci tutti che Chiara è innocente e che è solo sotto indagini al momento”.

Corona: cosa succederà adesso tra Chiara Ferragni e Fedez?

Cosa succederà adesso secondo l’oracolo Fabrizio Corona? Chiara Ferragni e Fedez non torneranno più insieme. L’ex re dei paparazzi, tramite il suo sito Dillinger, ha profetizzato: