Chiara Ferragni sulla crisi con Fedez: "In tanti weekend non c'è stato"

Chiara Ferragni e Fedez rappresentano certamente la coppia più chiacchierata del momento, in Italia, dove da giorni, oprattutto sui social, non si fa altro che commentare la loro possibile e definitiva separazione.

Chiara Ferragni sulla crisi con Fedez: l’intervista

E dopo giorni di silenzio, ad intervenire sulla questione è stata proprio Chiara, la diretta interessata di questi rumors. La Ferragni ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere della Sera’ in cui parla del suo attuale rapporto con Fedez e delle cose che non vanno tra loro: “Chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari” – racconta l’influecer. “Lui in tanti weekend non c’è stato. In altri, c’è stato, ma è comunque mio marito” – spiega Ferragni incalzata sull’assenza prolungata del rapper da casa Ferragnez.

Chiara Ferragni sulla crisi con Fedez: il caso pandori

“Secondo me in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia” – aggunge ancora Chiara volendo tagliare corto sull’argomento, prima di venire inevitailmente incalzata sul caso dei pandori Balocco. “Quando sei dentro una gogna mediatica, ti sembra che tutte le persone ti stiano accusando” – spiega l’imprenditrice digitale – “Invece, basta uscire un attimo di casa per accorgerti che non è così“. “Non ho mai incontrato qualcuno che mi dicesse ‘sei una criminale’, ma solo persone che mi dicono: tutto questo è ingiusto, ne uscirai a testa alta” – asserisce ancora la Ferragni, spiegando il suo punto di vista sulla faccenda.