Alcuni mesi prima della nascita di sua figlia Priscilla, Giulia De Lellis aveva comunicato che non l’avrebbe mai mostrata sui social. L’influencer non ha cambiato idea ma, nel frattempo, continua a mostrare sui social le nipoti. Sembra proprio un controsenso, ecco cosa dice lei.

Giulia De Lellis, no alla figlia Priscilla sui social

Fin da prima che Priscilla nascesse, Giulia De Lellis era stata chiara, non avrebbe mai mostrato il volto di sua figlia, nata dall’amore con Tony Effe, sui social. Il motivo lo ha spiegato lei stessa, ed è assai condivisibile: “mi dispiace non poter condividere con voi la cosa più bella che mi sia mai capitata, ma l’idea di esporre così tanto la mia bambina, in un mondo che purtroppo può essere anche pericoloso e dove esistono persone disturbate, maniache e perverse, mi blocca profondamente.” Ma perché allora Giulia mostra le nipoti?

Giulia De Lellis, perché le nipoti compaiono sui social ma la figlia no

Sembrerebbe proprio una contraddizione il fatto che Giulia De Lellis non mostri sui social il volto di sua figlia Priscilla mentre quello delle nipoti sì. A spiegarne il motivo la stessa influencer: “otto anni fa ero più ingenua e pensavo che il mondo fosse un post migliore. Oggi loro sono abbastanza grandi da capire quando una persona è affidabile e quando invece è un estraneo.”