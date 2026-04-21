Carlo Conti ha recentemente fatto il suo debutto su TikTok, conquistando in poco tempo migliaia di follower grazie a video ironici e leggeri che lo mostrano in una veste inedita. L’iniziativa, nata su spinta del figlio, ha attirato grande attenzione online, al punto da generare anche curiosità e dubbi sulla reale autenticità dei contenuti.

Il debutto di Carlo Conti su TikTok tra numeri e ironia familiare

L’ingresso di Carlo Conti nel mondo di TikTok è stato rapido e sorprendentemente popolare: in meno di trenta giorni il conduttore ha conquistato circa 92mila follower e quasi 750mila like, grazie a contenuti dal taglio leggero e comico che lo vedono protagonista di situazioni divertenti.

Fin dall’inizio, Conti ha spiegato che dietro questa nuova avventura social c’è lo zampino del figlio Matteo, 12 anni, che lo ha spinto a iscriversi. Come lui stesso aveva raccontato: “Lui ha voluto iscrivermi, ora sono un tiktoker pure io, metterò dei video bellissimi. Lui mi ha detto: ‘mi raccomando, che facciano ridere’…

Quindi, ridete!”. Un’impostazione che ha chiaramente funzionato, visto il successo ottenuto dai video.

“Purtroppo non è AI”. Carlo Conti, il video sui social col figlio è virale

Con la crescente popolarità dei contenuti, non sono mancate anche le perplessità online: alcuni utenti hanno ipotizzato che non si trattasse del vero Carlo Conti, ma di una sua versione generata dall’intelligenza artificiale, come si legge in commenti del tipo: “È il vero Carlo Conti o è stato generato dall’intelligenza artificiale?”. A mettere fine alle speculazioni è intervenuta la moglie del conduttore, Francesca Vaccaro, che ha condiviso su Instagram un video che mostra il backstage di una registrazione TikTok, con il figlio Matteo che dirige il padre nei movimenti da seguire a ritmo di musica.

Il filmato conferma la naturalezza del momento e smonta ogni dubbio, accompagnato da una didascalia ironica: “Questo per dimostrare che purtroppo non è AI ! Cosa non si fa per i figli!”. Il risultato del dietro le quinte è ancora più divertente del video finale, tanto che molti utenti hanno commentato l’atmosfera familiare con parole come: “La vostra semplicità nella quotidianità è bellissima”.