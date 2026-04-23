"La voce gira da tempo": Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono davvero in c...

"La voce gira da tempo": Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono davvero in c...

Tornano al centro del gossip Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due sono in crisi? Ecco gli ultimi indizi social.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in crisi?

La loro storia è nata all’interno delle casa del Grande Fratello e oggi sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che, lo scorso anno, sono anche diventati genitori di Kian.

Da diverso tempo si parla di una possibile crisi di coppia, con le voci che si stanno facendo sempre più insistenti negli ultimi giorni e che stanno facendo preoccupare i tanti fan.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in crisi? I rumors e gli indizi sui social

C’è aria di crisi tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi? A lanciare l’indiscrezione nella sua newsletter Gabriele Parpiglia, che ha scritto: “Pierpaolo Pretelli si è goduto una serata in libera uscita nel locale di Philippe Plein accerchiato da bellissime ragazze.

Per carità, niente di male. Giulia Salemi invece è inseparabile dal giovane influencer e modello Mattia Basso. Basta questo per dire che i due sono in crisi (voce che circola da tempo)? Chissà” Solo il tempo ci dirà come stanno davvero le cose tra i due.