Ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, Pierpaolo Pratelli ha replicato a Fabrizio Corona, che ha citato il suo nome parlando del cosiddetto caso Signorini.

Caso Signorini, Fabrizio Corona accusa Pierpaolo Pratelli

Nella puntata di “Falssissimo” di dicembre, intitolata “Il prezzo del successo”, Fabrizio Corona aveva accusato Pierpaolo Pratelli di aver inviato un video intimi ad Alfonso Signorini per entrare al Grande Fratello. L’ex re dei paparazzi ha poi dovuto rimuovere il contenuto e scusarsi, in quanto il video in questione non era stato registrato per Signorini ma estrapolato da una diretta webcam del 2012-2013, quando Pratelli non era famoso. Nonostante le scuse pubbliche di Corona, i social di Pierpaolo Pratelli sono stati ugualmente presi di mira. Ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo“, il conduttore ha voluto raccontare la sua verità.

Caso Corona-Signorini, Pierpaolo Pretelli rompe il silenzio: come stanno le cose

Pierpaolo Pratelli è stato ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo“, e ha voluto parlare di quanto accaduto alcuni mesi fa, dopo le accuse da parte di Fabrizio Corona sul caso Signorini: ““Come sto? Eh, un po’ di tempo fa qualcuno ha provato a buttarmi del fango addosso, senza un briciolo di verità, tutto infondato. “Però sai cosa? Quando hai la verità dalla tua parte, quando ti alzi al mattino, ti guardi allo specchio, e sei fiero di quello che sei e hai costruito… Non hai né da rispondere né da… Penso che il silenzio sia la risposta più giusta in questi casi, ed è quello che ho fatto io, perché la mia vita la conosco io, e io so qual è la verità, e quella è la benzina per andare avanti.” Pierpaolo ha anche aggiunto che la sua famiglia lo ha aiutato tantissimo ad affrontare un momento così delicato.