X Factor: Irama probabile sostituto di Achille Lauro in giuria

Scopri l'indiscrezione che porta Irama vicino al bancone di X Factor e le reazioni di critica, addetti ai lavori e fan

La separazione tra Achille Lauro e X Factor è diventata pubblica lo scorso aprile, quando l’artista ha annunciato la decisione di dedicarsi pienamente alla sua carriera musicale. A distanza di settimane il toto‑nomi per il suo sostituto si è infiammato e oggi circola con forza l’ipotesi che al tavolo dei giudici possa sedere Irama, affiancando Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Jake La Furia.

La voce arriva da fonti giornalistiche e dagli aggiornamenti emersi nel podcast Pezzi di Musica, dove è stata raccontata una trattativa ormai vicina alla conclusione.

Dietro l’indiscrezione c’è l’idea che la produzione voglia avere il cast pronto prima dell’avvio delle selezioni: per questo, secondo i reporter più informati, Irama avrebbe sostenuto un provino convincente e sarebbe in pole position.

Al tempo stesso la notizia non è stata ancora ufficializzata dalla rete e la produzione mantiene il consueto riserbo, mentre per tutta l’estate proseguiranno i casting sul territorio nazionale alla ricerca delle nuove voci per l’edizione in arrivo.

La possibile nuova composizione della giuria

Le indiscrezioni delineano una giuria che mescola pop, urban e cantautorato: oltre ai nomi già confermati di Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, il quarto posto sarebbe destinato a Irama.

È stato riportato che le trattative sono nelle fasi finali e che il cantante avrebbe superato altri candidati nel corso delle prove preselezionali. Questo profilo, se confermato, consegnerebbe al programma una figura meno provocatoria rispetto al predecessore, con un approccio più centrato sulla valutazione della performance e del progetto artistico.

Il confronto con altri candidati

Tra i nomi in lizza era circolata anche la candidatura di Tananai, che avrebbe sostenuto a sua volta una prova per il ruolo. Secondo le fonti, però, il provino di Irama sarebbe risultato più convincente: dinamica, attenzione al percorso dei concorrenti e un equilibrio tra giudizio tecnico ed empatia. Il confronto tra i due profili segna la volontà della produzione di bilanciare estetiche diverse, scegliendo una figura che possa dialogare con il pubblico senza cercare lo scontro fine a se stesso.

Reazioni della critica e del pubblico

Le reazioni all’indiscrezione si sono divise: giornalisti e critici hanno espresso pareri contrastanti ma perlopiù misurati. Il critico Paolo Giordano ha sottolineato che Irama potrebbe rappresentare una presenza tagliente e appassionata al tavolo dei giudici, mentre Luca Dondoni ha commentato con tono più leggero, suggerendo che la scelta poteva risultare peggiore. Sul fronte dei social il pubblico si è spaccato: una parte dei fan accoglie con entusiasmo il possibile ingresso di un artista con una solida fanbase, altri lamentano un’eccessiva omogeneità del cast e la perdita di un elemento più provocatorio.

Perché la scelta potrebbe cambiare il tono dello show

Il possibile arrivo di Irama al posto di Achille Lauro segnerebbe, oltre a un cambio di personalità, anche un differente equilibrio nelle dinamiche di giuria. Lauro ha lasciato il programma per concentrarsi sulla musica e sui grandi progetti live, ringraziando colleghi e squadra di lavoro; la sua assenza apre lo spazio a un profilo più misurato, che potrebbe privilegiare l’analisi del progetto artistico rispetto alla teatralità. Decennale è la parola che circola tra gli addetti ai lavori per indicare il percorso ormai consolidato di Irama, nato tra talent e Festival di Sanremo, e la sua conoscenza del circuito pop italiano.

Prossimi passi e attese

Al momento la produzione non ha rilasciato comunicazioni ufficiali e la notizia resta un’indiscrezione ben documentata da fonti giornalistiche. Se confermata, la formazione della giuria sarà annunciata prima dell’avvio delle selezioni estive e l’edizione del programma è attesa in autunno su Sky. Nel frattempo il dibattito pubblico prosegue, con sostenitori che vedono in Irama una scelta rassicurante e critici che reclamano più varietà di voci. Resta l’attesa per la conferma definitiva: l’annuncio ufficiale chiarirà se davvero il talent prenderà una piega più musicale e meno polemica nella prossima stagione.