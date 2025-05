Nel nuovo episodio del podcast Supernova di Alessandro Cattelan, Salmo si è aperto raccontando momenti inediti della sua carriera musicale. Tra le rivelazioni più sorprendenti, ha svelato una verità inaspettata riguardo ad una sua possibile partecipazione a X-Factor.

Salmo e il provino a X-Factor

Ospite del nuovo episodio del podcast Supernova di Alessandro Cattelan, Salmo ha raccontato diversi aneddoti della sua carriera.

Successivamente, il conduttore gli ha chiesto se fosse vero che aveva rifiutato l’offerta di condurre X Factor. La risposta di Salmo non ha lasciato dubbi: il cantante ha confermato tutto e ha spiegato come si sono svolti i fatti, ricordando un episodio in particolare.

“Ti ricordi quando facemmo il programma tuo dentro il bar. Quel giorno venne Nils Hartmann e avevo già fatto un provino per X Factor. E devo dire che è stato anche bello“.

Salmo e la confessione inaspettata su X-Factor: la verità sul cachet

Secondo quanto raccontato da Salmo, in passato gli sarebbe stata offerta la possibilità di entrare nella giuria di X Factor. A quanto pare, i produttori erano particolarmente determinati a coinvolgerlo nel progetto, al punto da mettergli sul piatto un compenso da capogiro: si parla infatti di un’offerta da un milione di euro.

“Ho rifiutato. Ho fatto anche un po’ lo stron**. Ho detto: ‘”Se mi date 500mila euro vengo”. Mi hanno detto di sì. E io: “No, allora mi dovete dare 1 milione”. E mi hanno detto di nuovo di sì. Non ho chiesto 2 milioni perché mi sembrava un po’ troppo da stron**. È anche interessante come cosa”.

Poi, il cantante ha concluso: