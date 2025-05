Annalisa Minetti in lacrime a Verissimo per il marito: il dolore della cantante

Annalisa Minetti è stata ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”. La cantante ha parlato del difficile momento che sta vivendo. Ecco le sue parole.

Annalisa Minetti, la confessione a Verissimo sul marito: la cantante in lacrime

Annalisa Minetti, ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” ha parlato del momento difficile che sta vivendo, segnato dalla fine del matrimonio con Michele Panzarino, con il quale era sposata dal 2014: “sto soffrendo tantissimo, ho solo bisogno di piangere”.

E’ stata lei a decidere di porre fine al matrimonio: “ho capito di aver perso la complicità con Michele. E nonostante sia una bellissima persona, ho scelto di chiudere questo matrimonio”.

Annalisa Minetti a Verissimo: “Non ho avuto voglia di combattere”

Annalisa Minetti ha parlato a cuore aperto nel salotto di Silvia Toffanin a “Verissimo“, soffermandosi sulle cause che l’hanno portata a decidere di mettere fine al matrimonio con Michele Panzarino dopo 11 anni: “è come se in questi anni avessimo accantonato tante cose, che con il tempo si sono ingigantite. Quando ci hanno travolto, ero troppo stanca per affrontarle. Non ho avuto voglia ci combattere, nonostante lui mi abbia chiesto di farlo. Ho ceduto alla stanchezza anche nella consapevolezza che a volte bisogna chiudere un capitolo per scriverne altri.” Ricordiamo che la coppia ha avuto una figlia, Elèna Francesca.