Verissimo, Zeudi Di Palma non è stata invitata: le durissime parole di un ex...

Verissimo, Zeudi Di Palma non è stata invitata: le durissime parole di un ex...

L'ex Miss Italia non è stata invitata da Silvia Toffanin in trasmissione: ecco come ha reagito un ex Gf.

Zeudi Di Palma è stata senza dubbio una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello. L’ex Miss Italia non è però stata invitata da Silvia Toffanin a “Verissimo”. Ecco come ha reagito un ex gieffino.

Zeudi Di Palma, perché non è stata invitata a Verissimo?

In molti si sono chiesti come mai Zeudi Di Palma non sia stata invitata da Silvia Toffanin a “Verissimo” come altri concorrenti dell’ultima edizione, visto che Zeudi è stata una delle protagoniste assolute.

Non si conosce il motivo esatto per cui l’ex Miss Italia non sia stata invitata ma, secondo Grazia Sambruna, è per colpa del suo fandom troppo aggressivo: “Immaginate quando potrebbe piacere alla Toffanin prendersi insulti per giorni o settimane sotto ai post del programma. Nessuno vuole rogne e purtroppo quando si parla dell’ex gieffina arrivano sempre.”

Zeudi Di Palma non invitata a Verissimo: la dura reazione di un ex GF

Un ex concorrente del Grande Fratello, ospite a “L’Angolo Malala“, si è scagliato contro i suoi ex coinquilini, compresa Zeudi Di Palma. Si tratta di Mattia Fumagalli, che ha detto le seguenti parole sul fatto che l’ex Miss Italia non sia stata invitata a “Verissimo”: “Hanno fatto bene a non invitarla. Le minacce non piacciono a nessuno. Si può avere stima e affetto per una persona pubblica, ma bisogna restare nei limiti del rispetto umano.”