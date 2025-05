Amici il noto programma condotto ed ideato da Maria de Filippi è stato un trampolino di lancio per molti cantanti e ballerini che poi hanno avuto davanti a loro una brillante carriera nel mondo dello spettacolo ma ha anche saputo essere un paracadute importante per chi è finito in brutte situazioni, come nella storia che vi andremo a raccontare.

Un cantante con un futuro brillante davanti a sé

Dopo aver compiuto gli studi di conservatorio Esa Abrate, questo il nome del cantante, ha partecipato all’edizione di Amici 2020-21 e in quel contesto ha ben figurato dimostrando di avere talento.

Tutto questo non è bastato dato che non ha avuto accesso alla finale ma quantomeno ha provato cosa vuol dire cantare davanti ad una platea importante, sia in studio ma soprattutto quella a casa, ed aspirava quindi a rendere la sua passione una professione.

Arrestato per spaccio di droga

Esa ha voluto parlare del suo passato attraverso un video pubblicato su TikTok di cui riportiamo un estratto dal sito Biccy.it – “Nel dicembre 2022, sono stato arrestato per detenzione di due panetti da 355 grammi. stato un periodo davvero difficile e complicato. Fortunatamente, la vicenda si è chiusa con il proscioglimento: ho evitato il carcere perché avevo la fedina penale pulita.”

“Da lì è iniziato il cambiamento, la rinascita. Il percorso di lavoro su me stesso, secondo me, era già cominciato prima, ma quello è stato come un punto di svolta.”- Ha poi parlato della sua situazione attuale spiegando come si sia potuto ritrovare nonostante la triste vicenda accadutagli – “Oggi posso dire di essere tornato al cento per cento“.

Chissà che ora non ci possa essere di nuovo spazio per la musica ad alti livelli per questo cantante grazie alla ritrovata fama.