Chiara Ferragni chiede consiglio ai fan in merito ad un cambio look

Dopo la notizia della separazione tra Chiara Ferragni e Fedez, arriva un nuovo cambiamento nella vita dell’influencer e chiede consiglio ai fan su un cambio look.

Negli ultimi due giorni Valentina Ferragni è apparsa sui social con un nuovo colore di capelli, che ha avuto modo di sfoggiare alla sfilata di Fendi della Milano Fashion Week. Ha deciso di passare dai capelli biondi a castani, e dopo questa scelta è arrivata anche la proposta di Chiara Ferragni ai suoi fan su un cambio look.

La proposta di Chiara Ferragni in merito al cambio look

Sui social l’influencer ha chiesto il parere ai fan con un post:

«I miei capelli erano meglio più scuri?»

Ma, nei commenti, la maggioranza vota per i capelli biondi, pertanto vedremo cosa deciderà la Ferragni e se ascolterà il consiglio dei suoi fan.

La decisione di Chiara Ferragni sul cambio look

In un momento di crisi come quello che sta vivendo Chiara Ferragni, tra inchieste giudiziarie e rottura del matrimonio con suo marito Fedez, chissà che l’influencer non voglia iniziare a dare una svolta alla sua vita iniziando proprio dai capelli.

Come si suol dire «Quando una donna ha bisogno di cambiare, inizia dai capelli», staremo a vedere se sarà così anche per lei.