Per quale motivo Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati? Sembra che a scatenare una lite furibonda, quella che ha visto il rapper lasciare la casa coniugale, sia stata l’intervista di Marco Travaglio a Muschio Selvaggio. Ovviamente, di mezzo c’è anche Selvaggia Lucarelli: ecco i presunti motivi della rottura.

Chiara Ferragni e Fedez: i motivi della rottura

Stando a quanto sostiene Dagospia, Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati. Mentre i diretti interessati non hanno confermato né tantomeno smentito la notizia, i maggiori quotidiani fanno a gara a ricostruire gli ultimi avvenimenti di casa Ferragnez. Secondo il Corriere, nel super attico di CityLife la situazione è degenerata domenica scorsa, dopo l’intervista di Marco Travaglio a Muschio Selvaggio. Il giornalista, nel prendere le difese della collega Selvaggia Lucarelli, ha paragonato la Ferragni a Wanna Marchi.

Fedez non ha difeso Chiara durante Muschio Selvaggio

“Selvaggia Lucarelli ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi“, ha sottolineato Travaglio. Fedez, piuttosto che infuriarsi per il paragone, ha replicato: “Ok, se vuoi ti rispondo“. Federico, però, non è stato in grado di replicare e, di fatto, non ha difeso la moglie. E’ per questo che, tornato a casa, ha avuto una lite furibonda con la Ferragni.

Fedez fuori di casa dopo la lite con Chiara

I motivi della rottura tra Fedez e Chiara sarebbero quindi da rintracciare nella lite esplosa nel super attico dopo la puntata di Muschio Selvaggio. La Ferragni si aspettava di essere difesa dal marito, oppure che lo spezzone in cui Travaglio sottolinea che la Lucarelli l’ha trasformata in Wanna Marchi venisse tagliato. Così non è stato e Federico è stato sbattuto fuori casa.