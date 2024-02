Wanna Marchi e Stefania Nobile contro l’ospitata in tv di Chiara Ferragni

Domenica 25 febbraio 2024 Chiara Ferragni sarà ospite di Che tempo che fa. Mentre il Codacons si oppone alla decisione di Fabio Fazio chiedendo “un contraddittorio”, Wanna Marchi e Stefania Nobile di dicono contrarie alla scelta dell’imprenditrice.

A distanza di un paio di mesi dall’esplosione del pandoro gate e di qualche giorno dalla notizia della fine del suo matrimonio, Chiara Ferragni ha accettato la sua prima ospitata televisiva. L’imprenditrice si metterà a nudo a Che tempo che fa, alla corte di Fabio Fazio. Mentre il Codacons si oppone alla sua presenza su Nove chiedendo “un contraddittorio”, Wanna Marchi e Stefania Nobile fanno notare la differenza con il trattamento che è stato riservato loro.

Wanna Marchi e Stefania Nobile, in merito all’ospitata di Chiara Ferragni a Che tempo che fa, hanno dichiarato:

“C’è un parallelismo fra Wanna Marchi e Chiara Ferragni, ma a noi veniva data la possibilità di andare in televisione? Assolutamente no. Non trovo giusto quello che ha dice il Codacons, ma non trovo giusto nemmeno che durante una fase così difficile e complicata, venga invitata in televisione il personaggio. Io non lo trovo giusto. Ovviamente io non conto niente, ma conto in qualità di persona che lo ha vissuto . Quindi posso parlare”.

Wanna Marchi e Stefania Nobile non sono d’accordo con l’ospitata di Chiara Ferragni, ma non condividono neanche la posizione del Codacons. Di seguito, il comunicato dell’Associazione dei consumatori:

“Il Codacons è pronto a chiedere il sequestro della trasmissione Che Tempo Che Fa se non sarà annullata l’ospitata di Chiara Ferragni prevista per il prossimo 3 marzo. Appare di per sé inaccettabile che una rete televisiva dia enorme spazio ad un soggetto sotto indagine da parte della magistratura per reati gravissimi contro i cittadini, un vero e proprio insulto da parte di Fabio Fazio e Nove agli italiani. La cosa più grave è che la Ferragni potrebbe parlare da Fazio del caso del pandoro Balocco senza alcun contraddittorio, riportando solo il suo punto di vista sulla vicenda a discapito dei telespettatori che da casa vedranno il programma. Un’offesa anche verso il lavoro dei magistrati milanesi che stanno svolgendo indagini complesse e delicatissime, e proprio nel rispetto del ruolo della magistratura Fazio avrebbe dovuto astenersi dall’invitare l’influencer in trasmissione. Per tale motivo il Codacons presenta oggi una formale diffida alla rete televisiva Nove e a Discovery Italia chiedendo di annullare l’ospitata di Chiara Ferragni se non sarà previsto un equilibrato contradditorio con l’influencer sul caso del pandoro-gate. Se la rete non accoglierà la nostra richiesta, siamo pronti ad un ricorso d’urgenza per chiedere il sequestro della trasmissione”