Il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez sembra essere giunto al capolinea. Mentre l’imprenditrice ha contattato un noto avvocato divorzista, la madre del rapper ha rotto il silenzio, augurandosi che la situazione si risolva nel migliore dei modi.

Stando allo scoop lanciato da Dagospia, Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati. Anche se i due non hanno confermato la rottura, i loro atteggiamenti social non preannunciano niente di buono. La crisi sarebbe iniziata a Sanremo 2023, poi la malattia di Federico avrebbe riportato la calma. Con l’esplosione del pandoro gate tutto sarebbe precipitato di nuovo, fino all’uscita di casa di Fedez di domenica scorsa. Nelle ultime ore, stando a quanto sostengono alcune indiscrezioni, Chiara ha contattato un famoso avvocato divorzista, mentre la madre di Federico si augura che la situazione si risolva nel migliore dei modi.

Stando a quanto sostiene Affari Italiani, Chiara Ferragni avrebbe contattato un noto avvocato divorzista. Stiamo parlando di Annamaria Bernardini de Pace, che dovrebbe aiutare l’imprenditrice per l’affido dei piccoli Leone e Vittoria. La legale, contattata dalla testata, non ha confermato o smentito l’incarico, limitandosi a sottolineare che è “poco elegante” parlare dei suoi presunti assistiti.

Mentre la Ferragni e Fedez non hanno commentato la rottura, la madre del rapper ha rotto il silenzio. La signora Annamaria Berrinzaghi, conosciuta come Tatiana, ha così risposto alle domande di Adnkronos:

“In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre. Mi dispiace ma non saprei cosa dirle. In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla. Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene“.