Fiorello ironizza sulla rottura di Ferragni e Fedez

Fiorello si poteva lasciar scappare la rottura di Ferragni e Fedez? Assolutamente no. In diretta su VivaRai2, lo showman siciliano ha ironizzato sull’addio dell’anno, tirando in ballo i social e i “follower a mezz’asta“.

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati: è questa la notizia più battuta delle ultime 24 ore. A lanciare lo scoop è stato Dagospia, che ha rivelato che il rapper ha lasciato la casa coniugale domenica scorsa. E’ davvero questa la realtà dei fatti? Al momento, i diretti interessati non hanno smentito, mentre le loro agenzie si sono limitati ad un “no comment“. In attesa di comunicazioni ufficiali, Fiorello ha colto la palla al balzo e ha ironizzato sulla rottura di Ferragni e Fedez.

Le battute ironiche di Fiorello

In diretta da VivaRai2, Fiorello ha esclamato:

“Tutti, tutti i giornali ne parlano. Pensate, oggi i social hanno i follower a mezz’asta… C’è la teoria del complotto, pare che i Ferragni non siano mai sulla Luna. Chi vivrà vedrà, adesso lei va da Fabio Fazio, sempre che il Codacons lo permetta”.

Non solo su Ferragni e Fedez, Fiorello ha ironizzato anche sul Codacons.

Fiorello: dalla rottura di Ferragni e Fedez al Codacons

Fiorello, in merito al Codacons, ha esclamato:

“Signor Codacons, se dovessimo togliere tutti gli indagati che sono andati ospiti nei programmi, dovremmo togliere Floris, Berlinguer, Vespa. Che è la prima volta che un indagato va ospite in un programma? Io non ci vedo niente di male”.

Il siparietto si è concluso con qualche domanda all’Ignoranza Artificiale, che ha concluso: